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Kadına yönelik şiddete dur demek için istanbul turuncuya büründü
6 saat önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Mustafa Bakırhan / İstanbul DHA'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:35 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Mustafa Bakırhan/ İstanbul DHA
'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında İstanbul'un simge yerlerini turuncu renk ile aydınlatarak destek verdi. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Haliç Metro Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı tarih yapılar 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkle aydınlatılacak.
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