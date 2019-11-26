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Kadına yönelik şiddete "Dur" demek için İstanbul turuncuya büründü

6 saat önce

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü.

Kadına yönelik şiddete

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul DHA

'25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında İstanbul adeta turuncu renge büründü. Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü farkındalık yaratmak amacıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında İstanbul'un simge yerlerini turuncu renk ile aydınlatarak destek verdi. Galata Kulesi, Kız Kulesi, Haliç Metro Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı tarih yapılar 10 Aralık tarihine kadar turuncu renkle aydınlatılacak.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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