Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması için 81 ilde, valiler başkanlığında eş zamanlı toplantı yapılacağı açıklandı.

Kadına yönelik şiddete karşı 81 ilde eş zamanlı toplantı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin uygulanması için 81 ilde, valiler başkanlığında eş zamanlı toplantı yapılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandığı belirtildi. 75 maddeden oluşan ve 2020- 2021 yıllarını kapsayan planın, ilgili bakanlıkların ortak imzasıyla yürürlüğe girdiği kaydedilerek, "Eylem planında verilen görev ve sorumlulukların seferberlik ruhu içinde gecikmeksizin icrasına geçilmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulamasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla anılan bakanlıklarımız çalışmalarına başlamıştır" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın önderliğinde yürütülen bu çalışma ve seferberlikte İçişleri Bakanlığı'nın da görev ve sorumluğunda olan konularda; mevzuatın etkin uygulanması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, farkındalık artırma ve bilinç yükseltme hedeflerine yönelik eğitim çalışmaları ve toplantılar yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımızda aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda aktif görev alan 26.074 kolluk personelimize hizmet içi eğitim verilmiştir. Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız önderliğinde yürütülen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, illerimize ve yaşanabilecek olaylara göre ilden ile farklılaşabilecek alınması gereken başkaca tedbirlerin görüşülmesi için 81 ilimizde il valilerimizin başkanlığında, konuya ilişkin tüm kurumların üst amirlerinin katılımıyla saat 10.00'da eş zamanlı olarak toplantı gerçekleştirilmektedir."

Toplantıda ayrıca şiddet alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verilerinin değerlendirileceği belirtilerek, benzer nitelikte toplantının da 20 Aralık Cuma günü saat 10.00'da kaymakamlar başkanlığında yapılacağı öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:45 Kaynak: DHA
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