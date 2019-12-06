Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto
Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto

6 saat önce

Feminist örgüt Las Tesis'in 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği danslı protesto, dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Feminist örgüt Las Tesis'in 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği danslı protesto, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde benzerleri yapılan danslı protesto, kadın gazeteciler ve medya çalışanları tarafından Kolombiya'nın Bogota kentinde de düzenlendi. Kadın cinayetlerini, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto etmek amacıyla 'Yolunda bir tecavüzcü' adını taşıyan dans performansı sırasında kadınlar gözlerine siyah bant çekip, dans ederek marş söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:04:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]