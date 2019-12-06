Kadına yönelik şiddete karşı danslı protesto

Feminist örgüt Las Tesis'in 25 Kasım'da Şili Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı önünde düzenlediği danslı protesto, dünyaya yayılmaya devam ediyor. Fransa, İspanya ve çeşitli ülkelerde benzerleri yapılan danslı protesto, kadın gazeteciler ve medya çalışanları tarafından Kolombiya'nın Bogota kentinde de düzenlendi. Kadın cinayetlerini, cinsel saldırı ve istismar olaylarını protesto etmek amacıyla 'Yolunda bir tecavüzcü' adını taşıyan dans performansı sırasında kadınlar gözlerine siyah bant çekip, dans ederek marş söyledi.