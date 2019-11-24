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Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'
6 saat önce
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.
Kadın Meclisleri öncülüğünde çok sayıda kadın İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Eskişehir ve Antalya'da sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:42
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