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Son Dakika Dünya Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz' - Son Dakika Dünya

Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında 'yaşamak istiyoruz' sloganıyla eylemdeydi.

Kadın Meclisleri öncülüğünde çok sayıda kadın İstanbul başta olmak üzere Ankara, Adana, Eskişehir ve Antalya'da sokağa çıktı.

Kadına yönelik şiddete karşı kadınlar eylemde: 'Yaşamak istiyoruz'

Antalya, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:42 
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