Jandarma görevlileri ayrıca Akçadağ Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda da kadına yönelik şiddete karşı mücadele çalışması gerçekleştirip, 6284 sayılı kanun hakkında bilgilendirme yaptı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma'dan kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme - Son Dakika

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