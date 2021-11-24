Üye Girişi
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi - Son Dakika

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi

24.11.2021 10:03
"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi

Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi.

Edirne'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde düzenlenen konferansta, merkezlerinin kadınların sağlık, eğitim sosyal, ekonomi gibi farklı alanlarda yaşadığı sorunları ele aldığını, faaliyetlerini bu kapsamda sürdürdüğünü anlattı.

Dünyada ve Türkiye'de devletlere bağlı kurumlar, topluluklar ve derneklerin kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yürüttükleri politikalarını geliştirerek çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Mıhlayanlar, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele farklı disiplinlerle çok yönlü olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte ele alınması gereken bir konudur. Tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve şiddetin önlenmesi konusunda çözüm odaklı hizmetler belirlenmelidir. Şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması özellikle eğitim kurumlarının tüm kademelerinde her türlü şiddete yönelik olarak bilinçlendirme çalışmaları yürütülerek eğitim ve koruyucu hizmetlerle şiddetin hiç oluşmamasına odaklanılmalıdır."

Edirne Şiddet Önleme ve izleme Merkezi Müdür Vekili Nihan Ertan ise kadına yönelik şiddetin önlemesi amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konferansta sosyolog Gamze Haşhaş ve sosyal çalışmacı Aslı Kaygısız da sunum yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü konferansı düzenlendi
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' konferansı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi 10:13 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz 10:04 Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 07:25 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü

Son Dakika Haberleri
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
10:10 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!
10:04 Doların yükselmesinin ardından iktidar cephesinin mesajları sürüyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
09:59 Vatan Partisi'nden dolar krizine ilişkin şaşırtıcı öneri: Dolar yasaklansın!
09:46 Arazi sebebiyle kavga ettiği gelinini öldürdü
09:35 Aytun Çıray çileden çıktı: Kapat telefonu hadsiz
09:34 Destan dizisinin hatırlattığı İslam öncesi geleneklerimiz: Hala birçoğumuz uyguluyoruz!
09:20 Son dakika! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş         
10:17
Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz! Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!         
10:11
Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular! Babasının ölüm haberini vermeye gittikleri adamın da cesedini buldular!         
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü         
07:28
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:24:01. #1.12#
SON DAKİKA: "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement