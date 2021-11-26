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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer

26.11.2021 08:17
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonunda "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları" konulu seminer düzenlendi.

Şiddet sebebiyle hayatını kaybeden kadınlar için saygı duruşu ile başlayan programın açılış konuşmasını Akhisar Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevim Şirin, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri faaliyetleri ve kadınlara fırsat eşitliği sunularak topluma kazandırılması konusundaki çalışmalarından bahsetti. Kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması, ekonomik sosyal ve kültürel alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla kooperatif faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Şirin, bu tarz seminerler ile kadınları bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

"ÜLKEMİZDE KADIN CİNAYETLERİ SON 10 YILDA 3 KAT ARTMIŞTIR"

Kadına yönelik şiddetin neden ve sonuçlarını ele alacak çalışmalara ihtiyacın olduğuna dikkat çeken Akhisar Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi Özge Dutlulu, "Şiddet kavramı insanlık tarihi kadar eski olmak ile birlikte, kadına şiddet ve bunun farkındalığının oluşmasının tarihi çok yakındır. Türkiye'de aile içi şiddette izlenebilen istatiksel rakamların küçüklüğüne rağmen dünya sıralamasının en üst seviyelerinde yer almaktadır. Ülkemizde kadın cinayetleri son 10 yılda 3 kat artmıştır. 2021 yılının ilk altı ayında bile tam 130 kadın boşanmak istedikleri eşleri, ayrılmak istedikleri sevgilileri tarafından katledilmiştir. Kadınlarımızın hukuki ve politik kazanımları tersine çevrilmeye uygulamada görmezden gelinmeye çalışılmıştır. Kadına yönelik şiddet temel bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır. Kadınların yardım ve korunma hizmetlerine ulaşılabilirliğini arttırılmasına ve etkin yasaların çıkartılmasına STK ve akademisyenlerle birlikte şiddetin nedenlerini ve sonuçlarını ele alacak çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Kadınların her türlü ayrımcılık ve şiddetten uzak, hak taleplerini özgürce dile getirebildikleri 25 Kasım'larda görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

"KADINA ŞİDDETİN EN FAZLA YAŞANDIĞI 26. ÜLKE NE YAZIK Kİ TÜRKİYE"

Kadınların yüzde 38'inin herhangi bir yakını tarafından şiddete maruz kaldığının altını çizen CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu esas yapılması gerekenin kadınların şiddete maruz kalmamasını sağlamak ve bu konuda adımların atılması gerektiğini belirtti.

2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre 129 ülke arasında kadına şiddetin en fazla yaşandığı 26. Ülke ne yazık ki Türkiye. Avrupa Birliği ülkeleri arasında da ne yazık ki 1. sırada. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizin ilk 6 ayında kadınlara yönelik atacağımız adımlardan bahsetti ve kadınların daha fazla şiddete maruz kalmaması için birinci yapılacak şeyin İstanbul Sözleşmesinin tam olarak uygulanması için gerekli adımların atılacağına değindi. Hiçbir kadının şiddet görmediği, hiçbir kadının kendisini sevdiği söylediği erkekler tarafından öldürülmediği bir dünyada sizlerle olmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizi burada bir araya getiren Akhisar Kadın Kooperatifine de teşekkür ediyorum" dedi.

"HER ZAMAN, HER KOŞULDA KADINLARIMIZA DAHA ÇOK DESTEK OLACAĞIZ"

Göreve geldikleri günden beri kadınların hayatını kolaylaştıracak, onları şiddetten koruyacak adımlar attıklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, görev süreleri boyunca bu tür çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Başkan Dutlulu konuşmasında, "Akhisar Belediyesi olarak göreve geldiğimiz zaman Akhisar'da kadınla ilgili belli düşüncesi olmayan, kadınların hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir planı olmayan bir belediye ile karşı karşıya kaldık. Herhangi bir çalışma yok, herhangi bir proje yok. O zaman dedik ki; işe en baştan başlamamız lazım. İlk başta Kadın ve Aile Danışma Merkezimizi kurduk. Aile ve Kadın Merkezimiz, belediyemizden ayrı bir yerde içerisinde bir adet psikoloğumuz ve sosyoloğumuzun olduğu bir merkezdir. Burada şuana kadar 600'ün üzerinde kadına destek olundu, birçok şiddet görmüş kadına yol gösterildi ve destek olundu. Aile içi şiddetten etkilenen çocuklara oyun terapileri düzenlendi. Bu açıdan merkezimiz misyonunu yerine getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Bu merkezimiz, biz görevde olduğumuz sürece kadınlar için hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra kendine güvenen, kendini savunan, üreten güçlü kadınlar yaratmanın yolu ekonomik özgürlükten geliyor dedik ve bu maksatla kurulan Kadın Kooperatifine destek olduk. Sağ olsunlar çok güzel işler ortaya koydular, birçok kadına istihdam sağladılar. Bunların yanında şehrimizde bulunan iki kadın derneğine destek olduk ve birlikte çalışıyoruz. Daha önce cemaatlere verilen Hacıishak Mahallemizdeki halk konağımız şu anda kadın derneğinde ve kadın kooperatifimizin idaresinde. Biz Akhisar Belediyesi olarak kendimize bir yol çizdik; her zaman, her koşulda kadınlarımıza daha çok destek olacağız. Şiddet sebebiyle hayatını kaybeden tüm kadınları saygıyla anıyor, ekonomik hayatta fırsat eşitliğinin olduğu, aile içinde eşitliğin olduğu günleri görmeyi diliyorum" şeklinde konuştu.

Psikolog Seher Gündoğan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda katılımcılara bilgi verirken, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Eğiticisi E. Ayla Erdoğan ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları hakkında bilgiler verdi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer

Togo Cumhuriyeti, Akhisar, Türkiye, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Gününde kadınlara özel seminer - Son Dakika
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