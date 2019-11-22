Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi
Son Dakika Yaşam Kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi

6 saat önce

Iğdır Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi, System.String[]

Iğdır Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddete karşı panel ve tiyatro gösterisi düzenlendi.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla düzenlenen panel ve tiyatroda kadınların özgürlüğü,kadın yaşam hakları ve kadın mücadelesi ile ilgili bilgiler verildi. Panelde şiddet gören kadınların ilk yapması gerekenler, kadın şiddetinde başvurulacak yollar da anlatıldı.


Panel soru-cevap ve Gülşen Açıkgöz'ün yazıp yönettiği, kadına şiddet ve uyuşturucuya dikkat çeken "Sesimi Duyuramadım" adlı tiyatro oyununu ile sona erdi. - IĞDIR

Iğdır, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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