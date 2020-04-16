Kadına yönelik şiddete karşı toplandılar - Son Dakika

Kadın örgütlerinin verilerine göre korona virüs salgınının ardından başlatılan evde kalma önlemleri sonrası kadına yönelik şiddet arttı. İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcileri bu döneme özel önlemleri belirlemek ve yol haritası oluşturmak için toplandı.



Şiddet mağduru kadınlara yönelik danışma ve sığınma evi hizmeti veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile korona virüs salgını döneminde artış gösterdiği belirtilen kadına yönelik şiddet vakalarını önlemek için harekete geçti. İzmir'de kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren kurum, meslek odası ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenerek yaşanan sorunlar ve yürütülen hizmetler masaya yatırıldı; bu özel dönem için acil olarak yapılacak çalışmalar belirlendi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, İzmir Barosu Kadın Hakları Biriminden Devrim Cengiz, Eşit Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canan Aydemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi Sorumlusu Gülsen Birgül, İzmir Kadın Dayanışma Derneğinden Sevgi Binbir ile Müzeyyen Alpşen, Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Dönem Sözcüsü Aysun Kuru katıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Alie İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden Özgür Polat Terzi ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Platformu Üyesi Ayla Çelik de toplantıya internet üzerinden online bağlanarak görüşlerini bildirdi.



Üç önemli madde



Toplantının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin, evsiz kalan kadınların barınma ihtiyacını karşılamak için geçici misafirhaneleri hizmete alması kararlaştırıldı. İlçe belediyelerinin de işbirliği ile misafirhane sayısının artırılması hedeflenirken, şiddet gören kadınların arayacağı telefon hatlarının işlevinin artırılması için de kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.



"Kadınlarımız bize güvensin"



Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, "Toplantıda aldığımız kararlar doğrultusunda kadınlarımızın devlet kanalıyla ulaştıkları acil hatların güçlendirilmesi için bir çalışma başlatılmasını önereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu süreçte barınma ihtiyacı olan kadınların kalabilmesi için üç ayrı noktada misafirhane açmak için harekete geçiyor. Ayrıca sığınma evlerinin sayısı da artacak. Önemli olan bu alanda çalışan kurumlarla bir araya gelip koordineli bir şekilde yapılacak çalışmaları belirleyip vatandaşlarımıza güven vermek. Kriz zamanlarında en büyük sorunun güven olduğunu gördük. Kadınlarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Biz varız" dedi.



"Barınma sorununu çözerek işe başlıyoruz"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, "İzmir'de pek çok paydaşla bir araya gelerek onların bu sürece yönelik yaptığı çalışmaları ele aldık ve acil olarak yapılması gerekenleri konuştuk. Talebi en hızlı şekilde karşılayarak kadınlarımızı korumak istiyoruz. Bu süreci iyi yöneteceğimizi, kadınların bu konuda sıkıntılarını en aza indireceğimize inanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin 293 4 293 numaralı danışma hattını güçlendirdik. Bize ulaşan kadınlarımızı koruma altına alarak barınma ihtiyacı olanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alarak işe başlıyoruz" diye konuştu.



"Kadına yönelik şiddet artıyor"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Nilay Kökkılınç ise şunları söyledi: "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için komisyon olarak zaten birçok çalışma sürdürüyorduk. Şimdiki süreçte bir krizle karşı karşıyayız. Yeni bir yol haritası belirlememiz gerekiyordu. Son bir ay içinde 28 kadının ölümünden bahsediliyor. Kadına yönelik şiddet artıyor. İzmir bürokrasisi, kent konseyi, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek bu süreçte neler yapabileceğimizi konuştuk. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik."



"Uygulamalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz"



Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden Özgür Polat, "30 ilçede emniyet Müdürlüklerinde kurulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde 6284 Sayılı Kanun kapsamında uygulamalarımıza hassasiyetle devam ediyoruz. Önlemlerimizde herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi. Şiddet mağduru kadın, çocuk ve aile bireyleri ilgili müracaatları değerlendiriyor, barınma tedbirinden yararlanmak isteyen kadın ve beraberindeki çocukları Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) ulaştırıyoruz. Kadınlarımız adres ve telefon numaraları değişikliğini bağlı oldukları polis birimine bilgi vermeli. Aksi taktirde can güvenliklerinin sağlanması yönündeki takipleri yapamıyoruz" bilgisini verdi.



"Başvurmaktan çekinmeyin"



İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, "Korona günlerinde ev içi şiddete maruz kalan kadınların zorluklarını nasıl çözeceğimiz yönünde geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Çok taraflı bir işbirliği oldu. Zor günler yaşadığımız bu dönemde mağdur olan kadınlarımıza bu konuda çalışma yapan kurumlara 'başvurmaktan çekinmeyin' mesajını vermek istiyoruz. Bu konuda heyet önemli bir adım attı" derken, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Devrim Cengiz de, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız protokol kapsamında kadınlara yönelik hukuksal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kadınlarımız bizlere 400 00 14 numaradan ulaşabilirler" dedi.



"Bu toplantı çok önemli"



İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Müzeyyen Alpşen, geçen yılın mart ayına göre kadına yönelik şiddetin iki kat arttığını, bu yüzden bu toplantının çok önemli olduğunu belirtti. Eşit Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canan Aydemir Özkara ise, "Bireysel olarak her kurum, dernek kadına yönelik şiddete yönelik çözüm üretiyor ancak geniş katılımla yapılan bu toplantı bu anlamda çok önemli."



Kadınların ulaşabileceği acil destek hatlarının numaraları ise şöyle:



Polis-155



Jandarma-156



Sosyal Destek Hattı-183



İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi 400 00 04



ŞÖNİM-363 33 41/45



İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadına Destek Hattı-293 4 293 (10.00-22.00)



İzmir Kadın Dayanışma Derneği-0 553 938 02 88 (10.00-18.00)



İzmir Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı-0 212 656 96 96-0 549 656 96 96



Mor Çatı-0 553 408 19 90 (10.00-16.30) - İZMİR