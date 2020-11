Kadına yönelik şiddete karşı toplandılar - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" çerçevesinde Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı. Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası komisyon üyeleri sahada çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dursunbey'de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde oluşturulan komisyon aylık olağan toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" vesilesi ile Kaymakamlık toplantı salonunda komisyon üyelerinin katılımı, Kaymakam Rahmi Bulut'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir yıllık süreçte alınan kararlar yeniden masaya yatırıldı. Kurumların gerçekleştireceği eğitimler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Bulut, özellikle KADES uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışma yapılmasını istedi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Bulut "Bizim için her bir kadın bir anne bir kız evlattır. Aslında eşler kadınlarına hep bu gözle bakabilmeli. Bizler çalışmalarımızı, projelerimizi özellikle bu yönde arttıracağız. Nasıl ki bir baba kızının şiddet görmesini istemez veya nasıl ki bir erkek çocuğu annesinin şiddete maruz kalmasına sessiz kalmaz ise her bir eşte Allah'ın onlara emaneti olan Kadınlarına bu gözle bakabilmeli bu feraset ve basireti sergileyebilmeli" dedi. Kaymakam Bulut, Kadına şiddete karşı titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek; "Uygulanan şiddetin türü ne olursa olsun bu şiddetin önlenmesi adına Devletimiz her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bizlerde İlçemizde bu yöndeki çalışmalarımızı titizlikle yürütmeye devam ediyoruz. Komisyon olarak özellikle pandemi süreci öncesinde gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve bilgilendirmelerin neticesini bu yıl sahada alıyoruz. Şimdi de KADES mobil uygulaması hakkında geniş bir çalışma gerçekleştiriyor, Kent Meydanımızda açtığımız stantta, kadınlarımıza bu uygulama hakkında bilgi veriyoruz." dedi.

Toplantının ardından İlçe Jandarma komutanlığında oluşturulan Kadına Şiddet birimini ziyaret eden Kaymakam Bulut ve komisyon üyeleri yapılan çalışmalar ve güncel durum hakkında bilgi aldılar. Kırsal mahallelerde son bir yıl içerisinde toplam 4 ihbarın alındığı bilgisini veren astsubay Azize Yıldırım, bu ihbarların son bulması için özelikle pandemi sonrası çalışmalara hız vereceklerini söyledi. İlçe Jandarma komutanlığının ardından Kent Meydanında açılan KADES bilgilendirme standını ziyaret eden heyet, görevli personellerden bilgi aldılar. - BALIKESİR