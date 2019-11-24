Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu şemsiye" açıldı
Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddete karşı 'turuncu şemsiye' açıldı - Son Dakika

Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu şemsiye" açıldı

6 saat önce

Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar turuncu şemsiye açtı.

Amasya'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte katılımcılar turuncu şemsiye açtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, farkındalık oluşturmak için düzenlenen yürüyüşte, ellerinde turuncu şemsiyelerle Yavuz Selim Meydanı'ndan Gezi Yolu'na kadar yürüyen katılımcılar, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartı taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Azize Doyran, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadına şiddetin sadece fiziksel değil, farklı yönlerle de uygulandığını söyledi.

Doyran, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde sadece devletin değil toplumun tüm kesimlerinin mücadele etmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bizler burada bir farkındalık uyandırmayı hedefledik. Turuncu evrensel bir renk, neşeyi, sevinci temsil ettiği için biz kadına yönelik şiddette turuncu rengi hedefleyerek, kullanıyoruz. Kadına yönelik şiddet kuşaktan kuşağa aktarılan, coğrafi sınır tanımayan dünyanın her yerinde baş gösteren bir sorundur. Bunu kararlılıkla mücadele ederek yeneceğiz."

Yürüyüşe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırlangıç, kurum çalışanları, Genç Kızılay üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı turuncu şemsiye açıldı

Şemsi Tebrizi, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman, mini elbisesiyle sahneye damga vurdu
Türkiye, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'de turuncuya boyanacak Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 00:27:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu şemsiye" açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]