Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6 saat önce

Bilecik'te "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Bilecik'te "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı.

Belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte kadınlar, "Kadına Şiddete Hayır", "Sevgisizlik İstemiyoruz", "Kadınlar Yaşasın, Çocuklar Gülsün", "Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, bugünün çok önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Kadına uygulanan her türlü şiddetin, çok ağır hasarlarla sonuçlandığını vurgulayan Şahin, "Şiddetin hiçbir türü normalleştirilemez, basite indirgenemez. Türkiye, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele eden Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile hepimizin İstanbul Sözleşmesi olarak bildiği sözleşmenin ilk imzacısıdır." dedi.

Etkinliğe, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi üyeleri de katıldı.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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