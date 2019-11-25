Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

6 saat önce

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, System.String[]

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Mesajda, yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiği dile getirildi.

Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hal böyle iken kadın konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir. Dolayısıyla biz bugün öncelikle herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz. Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. 'AK kadınlar' olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bugün de her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz."

AK Parti, Siyaset, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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