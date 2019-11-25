Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

6 saat önce

AK Parti Kadın Kolları Batman İl Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, System.String[]

AK Parti Kadın Kolları Batman İl Başkanlığı, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Parti binası önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan kadın kolları il sekreteri Didem Altun, kadına yönelik şiddetin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.


Altun, şöyle konuştu:

"Hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır."

AK Parti, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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