AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde etkinlik düzenledi.



Çatalçeşme Oda Tiyatrosu bahçesinde toplanan kadınlar, ellerinde turuncu renklerdeki "Kadın Allah'ın emanetidir", "Kadınlarımızı üzmeyin, onlar Allah'ın size emanetidir. Onlara yumaşak oldun, iyilik edin" ve "Sesimizi sende duy" yazılı dövizler taşıdı.



İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, yaptığı basın açıklamasında, şiddetin dini, inancı, kültürü ya da milliyeti olmadığını söyledi.



Dalbudak, yaşamak isteyen mazlum bir kadının köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasının yardım dahi alamadan can vermesinin hiçbir siyasete malzeme yapılamayacağını belirterek, "Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda siyaset dahil herşey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Partili kadınlar olarak önce insan sonra kadınız. Dünyadaki hiç bir kazanım güç veya makam bir kadının yaşama hakkından daha değerli olamaz." diye konuştu.



Açıklamaya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile kadınlar destek verdi.



Öte yandan "Hiçbiri ölmek istemedi", "Yaşam hakkı temel insan hakkıdır" ve "Kadına dayalı şiddet insan hakları ihlalidir" yazılı dövizleri taşıyan yaklaşık 50 kadın, Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.



Kadınlar, "Kadına şiddete hayır" demek için turuncu duvara, siyaha boyadıkları elleriyle baskı yaptı.