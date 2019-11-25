Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Sakarya'da Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki programda, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü" kapsamında kurulan Sakarya Kadın Dayanışma Kooperatifinin (KADAK) tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Vali Ahmet Hamdi Nayir, kadınların hayatın her alanında var olduğunu söyledi.

Toplumda kadınların değerini bilen bir yapının oluşması gerektiğine işaret eden Nayir, kurulan kooperatifin korunması ve devam ettirilmesi için tüm paydaşların desteklerini sürdürmesini istedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de kadın kooperatiflerinin uzun süredir konuşulduğunu ve neticelerinin yavaş yavaş alındığını belirterek, "Kadının elinin değdiği yerde hem duygu oluşuyor hem bereket oluşuyor. Kadınlarımız çok güzel şeyler üretiyor ancak bunu kurumsallaştırmak, organize etmek ve aile ekonomisine de ülkenin ekonomisine de dönüştürmek kolay olmuyor. İnovasyon, motivasyon ve ağ oluşturma. Kooperatifin önemi bu aşamalarda ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Kaynarca Belediyesi Tiyatro Ekibi'nce kadın kooperatiflerinin önemini anlatan oyunun sergilendiği etkinliğe, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Fedai Karabıyık Parkı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, ellerinde "Kadına şiddete hayır", "Sevgi ve hoşgörüye evet" yazılı döviz ve pankart açtı.

Akçakoca Belediyesi Avukatı Seher Göktaş, kadınların, dünyanın her yerinde şiddete maruz kaldığını belirterek, "Hukukun üstünlüğünü, eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek için öncelikle eğitim seviyesini yükseltmek, kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti silmek zorundayız." diye konuştu.

Daha sonra kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla gökyüzüne mor ve turuncu balonlar bırakıldı.

AK Parti Düzce Kadın Kolları üyelerince düzenlenen yürüyüşte ise "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Sesimizi sen de duy" ve "Kadın erkek güçlü yarınlara" yazılı dövizler taşındı.

Düzce Belediye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Merkez Büyük Camisi önünde sona erdi.

Zonguldak



AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Fevkani Köprüsü'nden Madenci Anıtı'na kadar ellerinde "Haddini aşan öfkeye yenik düşme", "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz" yazılı dövizler taşıdı.



İl Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, burada yaptığı açıklamada, AK Parti olarak her zaman ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle, derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştıklarını belirterek, "Gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz özellikle de kadından sorumlu bakanlarımız saygın çabaları ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesinde önemli katkılar sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Karabük

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Sesimizi sen de duy", "Sevgi şifadır" ve "Kadın Allah'ın emanetidir" yazılı dövizlerle Kemal Güneş Caddesi boyunca yürüdü.

İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, etkinliğin sonunda basın açıklama yaptı.

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlandığı, eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM), 2019 yılı içerisinde 2 bin 407 kadının, beraberindeki 492 çocukla başvuru yaptığını ifade eden Aksoy, bu kişilerden 222'sinin hizmetler hakkında bilgilendirme alarak kadın konukevi talebinden vazgeçtiğini, 225'inin ise kadın konukevlerine yerleştirildiğini kaydetti.

Aksoy, 2019 yılının ilk 10 ayında alınan tedbir kararlarının, 4 bin 648 olduğuna işaret ederek, "Önleyici tedbir kararı 4 bin 385, koruyucu tedbir kararı 246, zorlama hapis kararı 17 şeklindedir. 2019 yılı içerisinde yapılan 320 Alo 183 Sosyal Destek Hattı başvurusu, 323 davaya müdahillik çalışması, 80 cezaevinden izinli çıkan eş ve 93 kadın konukevi sonrası izleme takip çalışması müdürlüğümüz meslek elemanlarınca ivedilikle değerlendirilerek, mesleki çalışmalar yürütülmüştür. 2019 yılı içinde 33 farklı eğitimde bin 713 katılımcıya kadına yönelik şiddetle mücadele temalı seminer yapılmıştır." diye konuştu.



Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar yapıldı.