Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sergi açıldı, yürüyüş düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sergi açıldı, yürüyüş düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, şiddet görüp hayatını kaybeden kadınların fotoğrafları ve hikayelerinin yer aldığı sergi açtı.

Etkinlik kapsamında Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü ve Alanya Huzurevi çalışanları kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

Alanya Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Çelik, kadına şiddeti engellemek amaçlı birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Kadının her yerde ve her alanda var olduğunu göstermek istediklerini anlatan Çelik, "Bugün arkadaşlarımızla Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulunduk. Ayrıca yaşanmış acı olayları burada küçük bir sergiyle paylaşmak istedik. Özellikle kadınlara yönelik şiddete karşı olduğumuzu belirtmek istedik." dedi.

Öte yandan, anıt önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, siyasi parti yöneticileri ve üyeleri, kadına yönelik şiddete, taktıkları turuncu kurdele ve açtıkları dövizlerle tepki gösterdi.

Anıt önünde yazılı dövizlerle slogan atarak başlayan yürüyüş Şelale Meydanı'nda sona erdi.

Kızılay, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada
MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş! Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]