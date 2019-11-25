Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

6 saat önce

"25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Taksim Tünel'de toplanan kadınlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, System.String[]

"25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Taksim Tünel'de toplanan kadınlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

Pankartlar, düdükler ve sloganlarla kadın cinayetlerine dikkat çeken grubun İstiklal Caddesi'nde bir süre yürümesine izin verildi.

Polisin bariyerine kadar yürüyen kadınlar, burada protestolarına devam etti.

Dağılma çağrısı üzerine gruptakilerin büyük bir bölümü ayrıldı, ayrılmak istemeyen küçük bir gruba ise polis biber gazıyla müdahale etti.

İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:01:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]