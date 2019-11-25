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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti
6 saat önce
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti
Kadın Platformu'nun çağrısıyla 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında İstiklal Caddesi'nde toplanan kadınlara polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Tünel Meydanı'ndan yürüyüşe geçen kadınların önü güvenlik güçleri tarafından kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:09
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