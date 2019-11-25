Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti
Son Dakika Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti - Son Dakika Dünya

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti

6 saat önce

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplanan kadınlara polis müdahale etti, System.String[]

Kadın Platformu'nun çağrısıyla 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında İstiklal Caddesi'nde toplanan kadınlara polis, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.


Tünel Meydanı'ndan yürüyüşe geçen kadınların önü güvenlik güçleri tarafından kesildi.

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İstiklal Caddesi, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:09 
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