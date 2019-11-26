Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

6 saat önce

Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi.

Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Başkent Bogota'daki düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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