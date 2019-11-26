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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
6 saat önce
Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Başkent Bogota'daki düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.
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