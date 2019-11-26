Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Kolombiya'da, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli şehirlerde gösteriler düzenlendi. Başkent Bogota'daki düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etti.