Son Dakika Haberleri: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında yürüyüş yapıldı.


Halil Rıfat Paşa Caddesinde başlayan yürüyüş, kent meydanında sona erdi.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini kaydeden Tengir, "Biz de kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, hakaretine, mobingine, tacizine, psikolojik ve ekonomik baskısına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Sosyal Hizmet Merkezi personelimiz Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde bununla ilgili çalışmaları da devam ettiriyor. Amacımız da bu tür şiddeti en aza indirmek." diye konuştu.

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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