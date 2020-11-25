Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

KIRKLARELİ/ AK Parti Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ teşkilatları Kadın Kolları Başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele çağrısında bulunuldu.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çaba ve kanunlara rağmen devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini belirten İnce, şöyle devam etti:

"Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır. Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle, bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ve partili kadınlar katıldı.

Kadınların turuncu kurdele taktıkları gözlendi.

- Kırklareli

AK Parti Kırklareli Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kararlılıkla devam ettirdiklerini dile getirdi.

Kadına şiddetin zorbalık olduğunu vurgulayan Büyükyeğen, "Şiddet biz kadınların turuncu çizgisidir. Bu çizgiyi aşmaya çalışanlara karşı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Sema Yazar, partisinin il başkanlığında, kadına şiddetle mücadele konusunun sadece bir güne hapsedilmemesi gerektiğine işaret etti.

Kadınlara fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini anlatan Yazar, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzaktır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek kalıyor. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cehalettir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir."