Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Memur-Sen Siirt Kadın Komisyonu Başkanı Eda Atılgan, güçlünün zayıfa karşı uyguladığı şiddetin bazen yaşam hakkını ihlaline varacak boyutta yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Atılgan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde ve uygulanmasında emek örgütlerinin öneminin tartışmasız olduğunu belirtti.

Kadına karşı şiddetin karşısında durmanın hayatı savunmak olduğunu belirten Atılgan, "Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir. Kadına karşı şiddete karşı çıkmak, çocuğa karşı şiddete, yaşlılara karşı şiddete, yetişkinlere karşı şiddete yani bir bütün olarak şiddet olgusuna karşı çıkmaktır ki bu şiddeti olağan gören zihniyetle mücadeleyi gerektirir." dedi.

Çalışma hayatında şiddeti sonlandırmadan toplumsal yaşamda şiddeti azaltmanın mümkün olmayacağına vurgu yapan Atılgan, "Kamu hizmeti verirken şiddete uğrayan kamu görevlileri için mevzuatta gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır."ifadesini kullandı.