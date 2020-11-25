Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 13:15
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de AK Parti Kadın Kollarınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

Nevşehir, Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de AK Parti Kadın Kollarınca, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, açıklamasında, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, şiddet uygulayanlara karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin tüm toplumun huzuruna kast eden bir tehdit olduğunu vurgulayan Bilgiç, "Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz." dedi.

Kayseri

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadın, erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtladığını söyledi.

AK Parti'nin kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele ettiğinin altını çizen Timuçin, bu konuda büyük başarılara imza atıldığını dile getirdi.

Timuçin, hükümetin ve bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğine dikkati çekerek, "Halen devam eden bu mücadelede hem şiddet uygulayanlara karşı yaptırımları artırmış hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek verilerek hayatlarına umut olunmuştur." diye konuştu.

Sivas

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat da yaptığı açıklamada, tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetlerin devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar şiddetle çok yönlü mücadele verildiğini ve verilmeye devam edildiğini anlatan Polat, "Ancak gidilmesi gereken yol uzundur. Bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması şarttır. Bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ise il binasında düzenlediği basın toplantısında, şiddete karşı çok yönlü mücadelenin verildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada şiddet, sadece evde ya da mahallede bir erkeğin kadına yönelttiği şiddetle de sınırlı kalmıyor. Etrafınıza bir bakın, dünyaya bir bakın. Basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadınlar ve çocuklar. Dünyanın dört bir tarafında göçe zorlanan topluluklardaki kadın ve çocuklar. Canını kurtarmak için çıktığı Avrupa yolunda devletlerin askeri güçlerince batırılan gemilerdeki kadın ve çocuklar. Hepsi bu şiddetin en haziniyle, en acısıyla karşı karşıya kalıyor."

Yozgat

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal da il binasında düzenlediği basın toplantısında, bahaneleriyle kaim bazı cahillerin, ellerini, dillerini kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına bir balyoz gibi indirdiğini söyledi.

Ünal, basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkati çekerek, bütün kadınların acılarını bitirmek için çabaladıklarını belirtti.

Kırıkkale

AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanı Nebahat Erkök ise il binasında düzenlediği basın toplantısında, 81 ilde kadına yönelik şiddete karşı ortak tepki gösterdiklerini aktardı.

Erkök, "AK Parti'nin kadın kolları teşkilatları olarak, bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün, yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir." dedi.

Nevşehir, AK Parti, Kayseri, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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