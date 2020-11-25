Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları basın açıklaması yaptı.

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, tüm çabalara, çığlıklara ve kanunlara rağmen kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiği söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzak olduğunu, bu eylemin tüm toplumun huzuruna kast ettiğini belirten Sürmen, "Aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir." ifadelerini kullandı.

Sürmen, kadına yönelik şiddete karşı toplumun el birliği yapmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." dedi.

Rize

AK Parti Rize Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin, parti binasında yaptığı açıklamada, kadının, yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir değer olmadığını belirterek, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen devam ettiğini söyledi.

Şiddetin, turuncu çizgileri olduğuna dikkati çeken Yağcıtekin, çizgiyi aşanlara karşı çetin mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Yağcıtekin, AK Parti'nin, kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının, hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu kanıtladığını kaydederek, şöyle konuştu:

"(AK Parti) Kadını toplumdan, siyasetten, hayattan ayrıştıran her türlü zihniyetle vazgeçmeden, sonuna kadar mücadele etmiş, büyük başarılara imza atmıştır. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir.' diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendi, her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır kapsamlı mücadeleler sürdürmüştür. Bu sayede kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir."

Ordu

AK Parti Ordu Kadın Kolları Medya Tanıtım Başkanı Duygu Kızıl, parti binasında yaptığı açıklamada, kadına şiddetin, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmak olduğunu söyledi.

Bugün dünyada şiddetin sadece evde ya da mahallede bir erkeğin kadına yönelttiği şiddetle de sınırlı kalmadığını belirten Kızıl, "Etrafınıza bir bakın. Dünyaya bir bakın. Basiretsiz devletlerin küçük hesaplar uğruna çıkardığı savaşlarda mağdur edilen kadınlar ve çocuklar. Dünyanın dört bir tarafında göçe zorlanan topluluklardaki kadın ve çocuklar. Canını kurtarmak için çıktığı Avrupa yolunda devletlerin askeri güçlerince batırılan gemilerdeki kadın ve çocuklar." dedi.

Kızıl, hepsinin bu şiddetin en haziniyle en acısıyla karşı karşıya kaldığını, hepsinin bu acılarını bitirmek için çabaladıklarını kaydetti.

Giresun

AK Parti Giresun İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, partide yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddettin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

Bu eylemin, tüm toplumun huzuruna kast ettiğini belirten Aydın, "Aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise, insanlıktan çıkıyor." dedi.

Aydın, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kılıç da katıldı.

Artvin

AK Parti Artvin Kadın Kolları Başkanı Gülser Güray, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, her platformda samimiyet ve duyarlılıkları ile yıllardır sürdürülen mücadeleyle kadına ve insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzak olduğuna işaret eden Güray, "Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." diye konuştu.

Güray, kadına yönelik şiddete karşı toplumun el birliği yapmasının şart olduğunu da vurguladı.

Basın açıklamasına AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, Merkez İlçe Başkanı Orhan Özgüler ve partililer katıldı.

Gümüşhane

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münire Şeyhoğlu, parti binasında yaptığı açıklamada, şiddetin turuncu çizgileri olduğuna dikkati çekti.

O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelelerinin dün olduğu gibi bugün de yarın da süreceğine vurgu yapan Şeyhoğlu, şöyle devam etti:

"Kadın Allah'ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı. Dünya tarihini yazan ve yaşayan iki şahitten biri. Ama bugün biz yine, kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz ve dikkatleri çekiyoruz. Nice insani ve ilmi ilerlemeyi yaşadığımız 2000'li yıllarda bu ilkelliği ve zorbalığı durdurmak için tüm dünyanın mücadele ettiğini görüyoruz."

Şiddetle mücadelede gidilmesi gereken yolun uzun olduğunu, bu uzun yolda tüm tarafların, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun el birliği yapması gerektiğini dile getiren Şeyhoğlu, "Her türlü canlıya yönelik şiddetin yeryüzünden silindiği bir dünya duasıyla 5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." dedi.