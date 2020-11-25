Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Başkanlığında bir araya gelen kadınlar

AK Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Birim Başkanı Fulya Önal'ın basın açıklamasını okuması - Hakkari

AK Parti Hakkari İl Başkanlığındaki toplantıda basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fulya Önal, şiddetin turuncu çizgileri olduğunu aktardı.

Bu çizgiyi aşanlarla çetin mücadelelerinin süreceğini dile getiren Önal, "5 milyonu aşan kadın üyemizle AK Kadınlar olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.