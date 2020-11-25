Muş'un Malazgirt ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla stant açıldı.
Kaymakamlık Sosyal Hizmet Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanında "Kadına Şiddete Hayır" standı kuruldu.
Standı ziyaret eden kadınlar, Sosyolog Leyla Bozkurt Balcı ile emniyet mensuplarınca 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika