Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu'nun konuşması - Hatay

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu da valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınları değil, çocukları, aileyi ve tüm toplumu olumsuz etkilediğini belirtti.

Şiddetin önlenmesinin, ülkenin öncelediği en temel sosyal konuların başında geldiğini vurgulayan Tetikoğlu, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2020'de Hatay'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz tarafından 807 kişiye eğitim ve seminerler verilmiştir. Seminerler kapsamında 1842 kolluk görevlisine de eğitim verilmiştir." dedi.

Toplumda şiddeti tamamen yok etmeyi hedeflediklerini belirten Tetikoğlu, kadının güçlü olduğu bir ülkede aile, toplum ve ülkenin de daha güçlü olacağının altını çizdi.