Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Standı ziyarete gelen vatandaşların bilgilendirilmesi
Kaymakam Engin Aksakal ve beraberindekilerin standı ziyareti
Kaymakam Aksakal'ın bir kadınla sohbeti Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
ANKARA (AA) – Kahramankazan'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınları bilinçlendirmek amacıyla bir stant açıldı.
Kent Meydanında açılan stantta polis ve jandarma personeli, kadınları şiddetten korunma ve kişisel haklarını anlattı, bilgilendirici broşürler dağıttı.
Görevliler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulaması hakkında bilgiler vererek, telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerini önerdi.
Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü ve Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özkan stantı ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.
- Kaynak: AA
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