Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 14:23
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için stant kurdu.

Ekipler, burada vatandaşları şiddete karşı bilgilendirip broşür ve turuncu maske dağıtarak KADES'i tanıttı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile stantları ziyaret eden Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla devlet tarafından alınan tedbirleri vatandaşlara anlattığını söyledi.

Ekiplerin gün boyu kadınlara KADES'i tanıtarak bu programı telefonlarına yükleme noktasında telkinde bulunacağını ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde şu ana kadar 631 bin kişi bu programı telefonlarına yükledi. Bakanımızın talimatıyla bu sayıyı 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Gönlümüzden geçen bütün kadınlarımızın bu akılı cihaz uygulamasını telefonlarında bulundurmasıdır. Kadına karşı şiddeti tamamen ortadan kaldırmak nihai hedefimizdir. Bu konuda tüm kurum, kuruluş ve ilgililerimizle yoğun biçimde çalışmayı sürdürüyoruz."

Iğdır

Iğdır Valiliği önünde kurulan stantta, jandarma ve polis ekiplerince KADES uygulaması tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, beraberindeki kurum amirleriyle standı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Cankatar ve beraberindeki kurum amirleri, kadına şiddetle mücadeleye yönelik hazırlanan el broşürlerini dağıttı.

Ardahan

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığındaki kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerini ziyaret etti.

Burada ilgililerden bilgi alan Öner, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını gerçekleştiren görevlileri tebrik etti.

Öner, burada yaptığı açıklamada, "Başarılı çalışmalar yürüten ekiplerimizi bizzat çalışma yaptıkları birimlerinde ziyaret etme şansı bulduk. Kendilerinden ayrıntılı bilgiler aldık." ifadelerini kullandı.

Kars

Kars'ta il protokolü ve vatandaşlar, Faikbey Caddesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında düzenlenen etkinlikte, üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazan turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan da katıldı.

Vali Öksüz, daha sonra Valilikte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun en değerli, vazgeçilmez varlıkları olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin çok üzücü olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm dünyada, ülkemizde maalesef zaman zaman kadına yönelik şiddetler oluyor. Annelik yaparak bizi bugüne getiren, şefkati, sevgisi, hoşgörüsüyle kişiliğimizin oluşmasında çok önemli rolü bulunan, fedakarlığın, özverinin timsali kadınlara toplum olarak çok borcumuz, minnettarlığımız var." dedi.

Jandarma, Iğdır, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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