Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 14:29
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

DİSK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

DİSK, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Merkezi önündeki açıklamada, 25 Kasım'da DİSK'li kadınlar olarak taleplerini bir kez daha ifade ettiklerini dile getirdi.

Çerkezoğlu, "Dünyanın her yerindeki işçi kadınlarla ve dünyanın her yerinde, kadın özgürlük mücadelesini veren bütün kız kardeşlerimizle birlikte bu mücadeleyi, sesimizi, sözümüzü büyüteceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kadın emeğinde yaşanan bütün sorunlar ve kadına yönelik şiddet, ekonomik kriz ve salgınla birlikte daha fazla ağırlaştı." dedi.

İş yerlerinde kadın istihdamının artırılmasını, istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Çerkezoğlu, kadın işçilerin, erkek işçilerle eşit şartlarda çalıştırılacağı bir çalışma hayatının kurulması gerektiğini söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Arzu Çerkezoğlu, Kadın, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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