Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 14:45
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belgin Oğram Toktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur ve CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belgin Oğram Toktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz Şimşek, mesajında, kadına yönelik şiddetin, en yaygın insan hakkı ihlallerinden olduğunu belirtti.

Kadına verilen değerin o toplumun gelişmişlik seviyesini gösterdiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür ve bu aşamada görevin en büyüğü öğretmenlerimize ve eğitimin ilk basamağı olan anne ve babalarımıza düşmektedir. Ülkemizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından şiddet mağduru, kalacak yeri olmayan ve can güvenliği tehdit altında bulunan kadınlarımıza çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerimizde barınma hizmeti vermenin yanında, iyileştirme ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır. Kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyor, tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, kadınlarımızın toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyoruz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kadına yönelik şiddetin dünyada en önemli sorunlardan olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına uygulanan şiddet, aile kurumunun da temellerini sarsıyor. Sağlıklı bir toplum için kadınların maruz kaldıkları her türlü haksızlık ve şiddetin önüne geçilmelidir. Ne olursa olsun kadının ezilmesi, kırılması taraftarı değiliz, olmayacağız. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit haklardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere yol açacağını temenni ederek, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya diliyorum."

AK Parti Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur da mesajında, "Kadına yönelik şiddet sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok uzaktadır. Bu eylem tüm toplumun huzuruna kast ediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. 'AK Kadınlar' olarak bizler ilk günkü hassasiyetimiz ve titizliğimizle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Kadın Kolları Başkanı Belgin Oğram Toktaş da mesajında şunları paylaştı:

"Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemiz ile veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 'Kadına yönelik şiddet politiktir' diye haykırmayı sürdüreceğiz. Kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız."

Şerif Yılmaz 2, Şiddet, Niğde, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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