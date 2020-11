Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Kadına karşı şiddet zayıfa karşı şiddettir. Şiddetin her türlüsünü telin ediyoruz, hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Her türlü şiddettin de en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Ümit, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Valilik Abant Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde 75 maddelik bir protokol oluşturulduğunu belirtti.

Hazırlanan bu protokolde kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair takip edilecek yolların, politikaların anlatıldığını ve izah edildiğini vurgulayan Vali Ümit, "Bugün bu çerçevede 81 vilayette ve bütün ilçelerimizde, illerde valilerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurul Toplantıları yapıldı." diye konuştu.

Vali Ümit, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Maalesef ülkemizde ve dünya genelinde de insani olmayan, insana yakışmayan şiddet eğilimlerini görüyoruz. Kadın her şeyden önce bir anne, her şeyden önce bir eş, her şeyden önce bir arkadaş, evlat, kısacası insanız hep beraber. Kadına karşı şiddet sadece kadına karşı yapılmış bir şiddet değildir. Kadına karşı şiddet zayıfa karşı şiddettir. Tüm insanlığa karşı şiddettir. Şiddetin her türlüsünü telin ediyoruz, hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Her türlü şiddettin de en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Elbette ki ülkemizin ilgili kurumları hem mücadele hem de suçluların yakalanması ve cezalandırılması noktasında gerekli çalışmaları ve fiili uygulamaları yürütmektedir ve yürütecektir. Temennimiz bütün insanlığın, çocuklarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin, yaşlılarımızın insanca yaşadığı, gönlünce yaşayabildiği güvenli ve huzurlu bir ortam oluşmasıdır. Bu çerçevede çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza karşı yapılacak her türlü eylemi şiddetle kınıyorum.Bolu Valiliği olarak,İnsanlığın kara lekesi olan kadına karşı şiddetle her türlü mücadelenin arkasındayız."