Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES) standı açıldı.

Gölcük Anıtpark'ta açılan stantta, KADES uygulaması konusunda bilgi verildi ve vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Programda konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, tüm dünyada 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı bir tarih olduğunu belirtti.

Bugün bu konuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptıklarına işaret eden Karabulut, şunları söyledi:

"Gölcük Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığımızın müşterek düzenlediği bir çalışma var. Bu da kadına yönelik şiddete anında müdahale edilmesi ve minimize edilebilmesi için KADES denilen bir uygulamamız var. Bunu bir panik butonu gibi değerlendirebiliriz. Şiddete uğrama ihtimali riski olan kadınlarımız bu programı akıllı telefonlarına indiriyorlar. Kadınlarımız herhangi bir riskli durumlarla karşılaştıklarında, telefondaki panik butonuna bastığında emniyet anında haberdar olur. Ekip hızlıca olay yerine intikal eder ve yaşanan bir olay varsa bertaraf eder."

Programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Emniyet Müdürü Zafer Güven, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Mahir Sarıdağ, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu ve polisler katıldı.