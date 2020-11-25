Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25.11.2020 16:09
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolaysıyla bir kadın girişimcinin iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolaysıyla bir kadın girişimcinin iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaymakam Koç, Kayapınar ilçesinde iş yerinin açılışı amacıyla düzenlenen törende, kadınların bu tür girişimlerde bulunmalarının kendilerini mutlu ettiğini, belediye olarak bu tür girişimleri yapan kadınların destekçisi olduklarını söyledi.
Daha sonra iş yerinin açılışı yapıldı.
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