Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 16:09
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Taşova ilçesinde Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.

Taşova ilçesinde Kaymakam Mustafa Berk Çelik başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Son yıllarda devlet tarafından, kadına yönelik şiddeti önlemek için çok önemli çalışmalar yapıldığının altını çizen Çelik, "Yaşam hakkı, her insanın, en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük amacımız, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır." dedi.

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Kaymakamlık, Taşova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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