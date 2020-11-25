Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Memur-Sen Ankara Kadın Komisyonu Başkanı Rabia Demirbaş, kadına karşı şiddetle mücadelenin önemini belirtti.

Demirbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şiddetin tarih boyunca insanlığın temel sorunlarından biri olduğunu ifade etti.

Dünyada şiddetten en ağır şekilde kadın ve çocukların etkilendiğini belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile Memur-Sen Kadınlar Komisyonları olarak diyoruz ki, kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir. Biliyoruz ki, şiddete bütüncül yaklaşımın bir diğer yansıması çalışma hayatında şiddeti ortadan kaldırmaktır."