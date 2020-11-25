Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Demirköy'de Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkına bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Demirköy Kaymakamlığınca Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanında stant kuruldu.

Broşür dağıtan ekipler, KADES uygulamasına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Kaymakam Mehmet Fatih Kılıç ile beraberindeki Belediye Başkanı Recep Gün, Emniyet Amiri Uğur Yıldız, Jandarma Komutanı Ahmet Kartal, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standı ziyaret etti.

Kılıç, konuşmasında, KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılmasını ve olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu söyledi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Kılıç, bu uygulama sayesinde şiddet olaylarına karşı daha hızlı müdahale edilebileceğini belirtti.