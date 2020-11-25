Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Keban ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü stant açtı.

Keban'da 15 Temmuz Meydanında açılan stanta, kadınlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, bakanlıkların kadına şiddeti önlemek için gerekli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Atlı, "Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da, esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir. Bunun, toplumun her ferdini bilinçlendirmekten geçtiğini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.