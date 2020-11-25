Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kırşehir'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kadına şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ile Kırşehir'de bu konuda yürütülen çalışmaları değerlendireceklerini ifade etti.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca il genelinde alınan tedbirlerin gözden geçirileceğini belirten Akın, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör, medya ve vicdan sahibi herkes kadına yönelik şiddet konusunda kararlı bir mücadele ortaya koymak durumundadır. Son yıllarda, ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda önemli düzenlemeler yapılmış ve altyapı güçlendirilmiştir. Bu çerçevede, Emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları bünyesinde aile içi ve kadına şiddetle mücadele birimleri kurulmuştur." dedi.

Akın, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planının da hazırlanıp uygulamaya konulduğuna işaret ederek, "Şu an yürürlükte olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı'nın etkin uygulanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklar arasında protokol imzalanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Araz, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Kale, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.