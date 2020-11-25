Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 19:07
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini ifade ederek, "en büyük" amaçlarının şiddetin son bulması olduğunu söyledi.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer, kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini ifade ederek, "en büyük" amaçlarının şiddetin son bulması olduğunu söyledi.

Şarkikaraağaç Kaymakamlığında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Yılmazer, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını dile getirdi.

Son yıllarda devlet tarafından, kadına yönelik şiddeti önlemek için önemli çalışmalar yapıldığının ifade eden Yılmazer, "Yaşam hakkı, her insanın en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük amacımız, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır," diye konuştu.

Yılmazer toplantı sonrası, KADES Uygulama Noktasında vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Şarkikaraağaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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