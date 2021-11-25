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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2021 16:53
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Edirne Kadın Dayanışması grubu üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele çağrısında bulunuldu.

Edirne Kadın Dayanışması grubu üyesi kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddetle mücadele çağrısında bulunuldu.

Kent merkezindeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen mor fular takan kadınlar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu ve anıta çelenk sundu.

Grup adına açıklama yapan Edirne Belediyesi personellerinden Selin Güzelli, kadınlara şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Şiddetin son bulması ve şiddeti uygulayanların ağır cezalara çarptırılması gerektiğini dile getiren Güzelli, kadınların haklarından ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Kadınlara günün anısına bileklik ve kalem hediye edildi.

Programa CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın eşi Esra Gürkan da katıldı.

Keşan'da yürüyüş yapıldı

Keşan Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Keşan Kent Müzesi önünden başlayan yürüyüşe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve eşi Mukaddes Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ile Keşanlı kadınlar katıldı.

Hastane Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleştirilen yürüyüşte kadına şiddete tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, şiddete uğrayan kadınlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, dini, dili, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun kadına karşı şiddetin, insanlık dışı olduğunu söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

İstanbul Sözleşmesi, Edirne, Kasım, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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