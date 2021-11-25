Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

İzmir'in Urla ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kortej ve tören düzenlendi.

Kadınların öldürülmesine tepki amacıyla erkek kıyafeti giyen Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlar, Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayarak Sanat Sokağı, Zafer Caddesi üzerinden Urla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Korteje siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nilgün Göçük, "Kadınlar olarak anne, abla, eş, bacı gibi sınıflandırılmadan, ayrımcılığa ve şiddete uğramadan, korkmadan özgürce yaşadığımız bir dünya hayal ediyoruz. Daha gidecek yolumuz var ama umutsuz da değiliz." diye konuştu.