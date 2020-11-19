Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü - Son Dakika

Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"??????? etkinlikleri kapsamında muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organize ettiği seminere Edremit ilçesindeki muhtarlar katıldı.

Süphan Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, toplumsal farkındalık, bilinç seviyesinin artırılması, cinsiyet eşitliği, fiziksel ve psikolojik şiddetin önlenmesi, kadına karşı şiddetle mücadele de etkin rol alınması ve KADES hakkında bilgiler verildi.