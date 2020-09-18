Kadına yönelik şiddeti konuştular - Son Dakika

Kadına yönelik şiddeti konuştular

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2020 yılı 2. Toplantısı Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2020 yılı 2. Toplantısı Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2020 yılı 2. Toplantısında; 23.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısında alınan kararlar gözden geçirilerek, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020 Yılı İl Eylem Planının ilk 8 aylık (Ocak-Ağustos) uygulama sonuçları değerlendirildi. 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizmek amacı ile hazırlanan iç genelgenin kurula sunulduğu toplantıda, şiddetle mücadelede muhtarlarında görev almasının sağlanması ve muhtarlara yönelik eğitim çalışmalarının planlanması da görüşüldü.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal anlayış değişmeli"

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, "Eylem planımızı uygulamaya koyuyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim ve farkındalık oluşturmak önemli. Ama daha da önemlisi yapılan çalışmalar sonucu alınan netice. Yapılan çalışmalara başlamadan önce neredeydik, çalışmalar bizi nereye getirdi değerlendirmek ve süreci doğru bir şekilde yürütmek gerekli. Şiddetle mücadele konusunda paydaş kişi ve kuruluşların sonuç odaklı çalışmaları gerekiyor. Şiddet vakalarında şiddeti uygulayan tarafın çoğunlukla erkekler olduğunu görüyoruz. Bu sebeple özellikle risk taşıyan kişileri tespit etmek, eğitim ve bilgilendirme önem arz ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumumuzda ki her bireye görev düşüyor, toplumumuzda bu konuda farkındalık oluşturmak ve toplumsal anlayışı değiştirmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Toplantıda, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kullanıcılara sunulmuş olan Kadın Destek Uygulaması (KADES)'nın tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılmasını da isteyen Vali Karadeniz, "Şiddete maruz kalan kadınlarımızı ve çocuklarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve Devletimizin sağladığı imkanları onlar için seferber etmek bizlerin en önemli görevidir" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlık ettiği toplantıya Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Karadeniz, Ağustos, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadına yönelik şiddeti konuştular - Son Dakika

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