Son Dakika Haberleri: Kadına yönelik şiddeti önleme stratejileri anlatıldı
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Kadına yönelik şiddeti önleme stratejileri anlatıldı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Düzce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile iş birliğinde düzenlenen "Şiddeti Önleme Stratejisi: Kadının Güçlenmesi" başlıklı panelde kadına yönelik şiddet ve...

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Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Düzce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile iş birliğinde düzenlenen "Şiddeti Önleme Stratejisi: Kadının Güçlenmesi" başlıklı panelde kadına yönelik şiddet ve toplum içerisinde kadının konumunun güçlendirilmesi çalışmaları anlatıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, "Aile hayatında çok önemli bir yer tutan, toplumun önemli bir parçasını oluşturan, gelecek nesilleri yetiştirmede büyük roller üstlenen kadınlarımıza dünya çapında yapılan ve gittikçe yaygınlaşan, aynı zamanda tüm toplumlarda yer alan şiddet konusu, bizleri derinden üzmektedir. Annenin ayakları altına cenneti seren bir inancın mensupları olarak, annelerimizin konumu bizler için her zaman çok önemlidir" dedi.


Kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları; eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözememiş toplumların ileri gitmesinin mümkün olamayacağının altını çizen Öncü, "Sadece bugün değil, hepimizin kadına şiddete karşı durmak önemli görev ve sorumluluklarımızdandır. Kadınların adil bir şekilde toplumun her yerinde; eğitimde, sosyal hayatta, ekonomide, iş hayatında, sanatta ve sporda daha aktif bir şekilde yaşama fırsatı bulduğu, kadına şiddetin olmadığı, huzurlu, mutlu, daha güzel günlerin olmasını dileriz" şeklinde konuştu.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra panele geçildi. Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Moderatör Dr. Öğretim Üyesi Şule Çeviker Ay, programda bulunmalarının amacının kadına yönelik şiddetin önlenmesi olduğunu ifade ederek, ülkemiz için kutsal sayılan ailelerde ve evin içerisinde şiddetin daha fazla yaşandığını söyledi. İnsanların gözleri önünde olan şiddete de kayıtsız kalındığını dile getiren Ay, kamu çalışanlarının şiddete tanık olduğu zaman, bu durumu ihbar etme yükümlülüğü olduğunu katılımcılarla paylaştı.


Şiddete uğrayan kadınların izleyeceği yolların anlatıldığı panelde, her türlü şiddette 183 numaralı telefonu arayarak kimlik bilgilerini vermeden yardım isteyebilecekleri ve İçişleri Bakanlığının başlattığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün kullandığı Kadın Destek Uygulaması akıllı telefonlara indirerek, konumları açık tutulması halinde yardım butonundan hizmet talep edilebileceği anlatıldı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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