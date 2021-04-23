Kadına Yönelik Şiddetin araştırılması için kurulan TBMM komisyon üyeleri, Resmi Gazetede yayımlandı - Son Dakika

KADINA yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu üye seçimi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı