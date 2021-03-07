ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda - Son Dakika

ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda

07.03.2021 15:32
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda, System.String[]

Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolardaADANA'da aile içi şiddet mağduru olan ve yıllarca verdiği mücadelelerin ardından, kurduğu Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği'nde çeşitli projeler üreten Serap Erkoç (44), kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümünü...

Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda

ADANA'da aile içi şiddet mağduru olan ve yıllarca verdiği mücadelelerin ardından, kurduğu Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği'nde çeşitli projeler üreten Serap Erkoç (44), kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümünü anlatan taştan tabloları evinin duvarında sergiliyor.

Evlilik ve iş hayatında kadın olması dolayısıyla çeşitli baskılar gören ve şiddet mağdurlarından olan Serap Erkoç, her türlü zorluğa göğüs gerip tüm bunlara karşı sanatla sesini duyurmak için Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği'ni kurdu. Kadına yönelik her türlü şiddete dikkat çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Erkoç, bu şiddeti taşlar kullanarak sanata yansıtmak amacıyla taş bebek sanatçısı Saliha Tokat ile bir projeye imza attı. Sanatçı Tokat, kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümlerini taşları kullanarak yaptığı tablolarla ortaya koydu. Her birinin ayrı hikayeleri olan bu tabloları pandemi dolayısıyla şu an evinin duvarında sergileyen Erkoç, "Amaç kadınlarla paylaşmak, kadınları anlatmak, çocuklara anlatmak. Ayrıca her gece yatıp sabah bu tabloları görerek kalkmak hoşuma gidiyor" dedi.

'ÇOCUKLAR ANLARSA BÜYÜKLERİNİ DE EĞİTİR'

Her kadının hayatında aslında bir şiddet öyküsü bulunduğuna dikkati çeken Serap Erkoç, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"İş hayatında, aile içinde fiziksel şiddetin yanı sıra bir başına bir kadın olarak mücadele ederken, yalnız bir anne olarak yaşadığım yıllarda da toplum içerisinde psikolojik şiddet ve mobbing ile karşılaşmış bir kadınım. Dolayısıyla her alanda bu şiddetle nasıl mücadele ederim diye yollar ararken kurduğum dernek kapsamında bir proje gerçekleştirdik. Kültür Bakanlığı taş bebek sanatçısı ve aynı zamanda emekçi bir kadın, yalnız bir anne olan Saliha Tokat'a giderek şiddeti taşlarla anlatmak istediğimi söyledim. Hayallarimi, kafamı kıran taşların nasıl güzelleşebileceğini anlattım. O da resimledi, tabloladı. Hem şiddeti anlatalım hem de buna çözüm üretelim ve çocuklar da anlasınlar istedik. Çünkü çocuklar anlarsa çocuklar eğitilirse büyüklerini de eğitir."

Tabloların hikayesinden bir örnek veren Erkoç, "Mesela bu taştan ürettiğimiz tabloların arasında ilkokul çağı bir çocuğun çizdiği ünlü bir resim de var. Ailenizi resmedin diye ödev verildiğinde çocuk, annesinin yüzünü mor babasını da kolsuz ve ağızsız çizmiş. Nedeni sorulduğunda aile içi şiddeti bu şekilde çözebileceğini, babasının kolları olmazsa annesini dövemeyeceğini, ağzı olmazsa da kendilerine kızamayacağını ifade etmiş. Aslında gizli-saklı, okumuş- okumamış ayırmıyor bu şiddet, hayatımızın her aşamasında var" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de mesajlar veren Serap Erkoç, "8 Mart'ın hikayesinde zaten acı var. Fabrikaya kapatılıp yakılmış kadınların acısı ve o acı hiç dinmiyor. Dünyayı gezdim ben, kadın hikayeleri her yerde aynı. Şiddetin olmadığı, sevgi dolu bir dünya diliyorum" dedi.

ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda

Evlilik, Tokat, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda - Son Dakika


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