Kadına yönelik şiddetin önlenmesi eylem planı toplantısı - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem planı ve İl Eylem Planı kapsamında koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının birincisi Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Ula'nın Akyaka mahallesinde yapılan toplantıda; aile içi ve kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü, ortak ve kararlı bir mücadelede vurgusu yapılırken, yapılan çalışmalara ilişkin İlçe bazlı veriler değerlendirildi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının sabah oturumunda Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları, öğlen oturumunda ise Milas ilçesine ait veriler değerlendirilirken, hem mağdur, hem de şiddet uygulayana ilişkin profil belirleme, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı.

Toplantıda, haftalık programlar halinde tüm ilçelerimizde bu toplantıların devam edeceği, koordinasyon planında yer alan tüm kurumların etkili, verimli, aralıksız ve işbirliği içerisinde çalışmalarına devam etmeleri gerektiği, ihtiyaç hissedilmesi durumunda planda yer almayan tüm kurum ve kuruluşlarla da iş birliğine geçerek sorunların çözümü ilişkin değerlendirmeler yapılması gerektiği, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede noktasında hem şiddet mağduruyla, hem de şiddet uygulayana ilişkin tedbirlerin etkin bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması vurgulandı.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Seyfi Bozçelik, Menteşe, Milas, Ula, Kavaklıdere, Yatağan Kaymakamları, Cumhuriyet Savcıları, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Muğla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürleri katıldı. - MUĞLA